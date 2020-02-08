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В Киев из Донецка вернулись экс-беркутовцы, которых «ДНР» получила во время обмена

08 февраля 2020, 14:50

В Киев из Донецка вернулись экс-беркутовцы, которых «ДНР» получила во время обмена

В Киев вернулись бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут» Александр Маринченко и Сергей Тамтура. Следствие обвинило ранее их в расстрелах активистов Евромайдана, а в конце декабря 2019 года экс-беркутовцев передали группировке «ДНР» в рамках обмена.  

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Адвокат Алексей Горошинский, который сообщил о возвращении экс-беркутовцев, опубликовал их открытое обращение к президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Руслану Рябошапке и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

В письме обвиняемые заявляют, что не признают вину: «Виноватыми нас назначил политический режим, пришедший к власти путем вооруженного государственного переворота в 2014 году».

Александр Маринченко и Сергей Тамтура считают, что измененная мера пресечения (с содержания под стражей на домашний арест) не связана с обменом. Экс-беркутовцы отмечают, что их отправили под домашний арест, потому что прокурор не смог доказать «обоснованность подозрения в совершении умышленных убийств и покушений на такие убийства».

Они также поясняют причины, по которым согласились на обмен:

«После нашего освобождения под домашний арест в июле и декабре 2019 года, за решеткой безосновательно оставались наши сослуживцы - Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Олег Янишевский. Впоследствии появилась возможность их освобождения в рамках обмена на условиях «всех на всех». Наш отказ от участия в обмене поставил бы под угрозу этот обмен в целом. Понимая чувства каждого из списка «на обмен», мы не могли поставить собственные интересы выше других. Поэтому были вынуждены согласиться на участие в обмене».

Обвиняемые считают, что в 2014 году на Майдане произошел «государственный переворот»: «А часть протестующих ни были мирными - они были вооруженными преступниками. Они забрасывали стражей порядка камнями, пытали, жгли «коктейлями Молотова», расстреливали их из огнестрельного оружия!».  

Александр Маринченко и Сергей Тамтура заявили, что будут продолжать участвовать в судебных заседаниях по делу расстрелов на Майдане, потому что считают себя правыми в сложившейся ситуации.

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