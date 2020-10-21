Депутаты «Слуги народа» отправились на Донбасс

Больше 100 депутатов «Слуга народа» отправились на Донбасс, чтобы провести там выездное заседание. Об этом в эфире телеканала «НАШ» сообщил глава фоакции Давид Арахамия.



Часть нардепов отправились на поезде со столичного вокзала в Константиновку, часть — на автомобилях.







После прибытия на место их разделят на небольшие группы и у каждого будет свое место назначения.



Арахамия также рассказал, какую помощь везут украинским военным.



«Мы скидывались, покупали парням вещи, три дрона современные, для того, чтобы парням передать <...> там есть и продукты», — сказал он.



Ранее глава фракции заявлял, что ночевать депутаты будут в помещениях, где спять военнослужащие.

Депутаты от «Слуги народа» пробудут на Донбассе с 21 по 23 октября. Фракция поедет на Донбасс не в полном составе. Основная причина — коронавирус.



Депутаты монобольшинства ранее уже планировали провести выездное заседание на Донбассе, но оно не состоялось.