«Шахтер» обыграл «Реал» в первом матче Лиги чемпионов

Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» обыграл мадридский «Реал» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч в Мадриде завершился со счетом 3:2 в пользу украинской команды.



Первый гол на 29-й минуте забил Тете с передачи Виктора Корниенко. Через три минуты преимущество «Шахтера» удвоилось: Тете ударил издали — вратарь «Реала» Тибо Куртуа отбил, на добивание успел Дентиньо, но защитник мадридцев Рафаэль Варан вставил ногу и переправил мяч в свои ворота.



На 42-й минуте Манор Соломон точным ударом делает счет 3:0 в пользу дончан.



Первый мяч «Реал» отыграл на 54-й минуте после дальнего удара Луки Модрича. Через 5 минут Винисиус свел преимущество «Шахтера» к минимуму.



На третьей добавленной ко второму тайму минуте мадридцы сравняли счет. Но арбитр, просмотрев видеоповторы, отменил гол Феде Вальверде из-за офсайда.



Обзор матча можно посмотреть здесь.

ДА! ДА! ДА! МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ! ⚒ «ШАХТЕР» ПОБЕДИЛ «РЕАЛ» 3:2 В МАДРИДЕ!



НЕВЕРОЯТНО! Начинаем новую кампанию в Лиге чемпионов с БОЛЬШОЙ победы!



Далее на групповом этапе – матч с «Интером» 27 октября в Киеве. #РеалШахтер #UCL https://t.co/7t0kqqMiVn pic.twitter.com/f4gf1tgp4u — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 21, 2020

Во втором туре Лиги чемпионов «Шахтер» примет миланский «Интер». Встреча состоится 27 октября в Киеве, начало в 19:55.