Новый рекорд: в Украине выявили более 7 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 21 октября, в Украине выявили 7053 заболевших коронавирусом, что является рекордом за все время пандемии.



Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Кроме того, за сутки 2679 человек выздоровели, а 116 умерли.

За все время исследований в Украине зарегистрировано 322 879 заболевших COVID-19. Из них 134 898 человек выздоровели, а 6 043 умерли. Продолжают болеть 181 938 человек, что на 4258 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число новых случаев коронавирса за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (631), Харьковской (627), Одесской (600), Хмельницкой (381), Днепропетровской (363), Полтавской (336), Львовской (319), Тернопольской (313), Запорожской (309) областях.



Предыдущий рекорд по числу заболевших был выявлен днем ранее — 6719 человек.