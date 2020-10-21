В Украине за минувшие сутки, 20 октября, зафиксировано новое рекордное число заболевших коронавирусом — 6719 человек, а также рекордное количество умерших — 141.



Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Кроме того, за сутки 2686 пациентов выздоровели.



За все время исследований в стране зарегистрировано 315 826 заболевших COVID-19. Из них 132 219 человек выздоровели, а 5927 умерли. Продолжают болеть 177 680 человек, что на 3892 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Харьковской (713), Одесской (614), Полтавской (580) областях, в Киеве (559), Хмельницкой (322), Днепропетровской (312), Львовской (310) областях.



Предыдущий суточный рекорд заболеваемости коронавирусом в Украине был зафиксировал 16 октября — 6410 человек.