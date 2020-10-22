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Зеленский: При 6-7 тысяч больных COVID-19 ежедневно жесткий карантин вводить не будут

22 октября 2020, 14:51

Зеленский: При 6-7 тысяч больных COVID-19 ежедневно жесткий карантин вводить не будут

Несмотря на ежедневное фиксирование 6-7 тысяч больных коронавирусом, строгого карантина в Украине вводить не планируют. Об этом он заявил во время интервью четырем телеканалам, передает ТСН.

Зеленский уверен, такие ограничения могут полностью остановить нашу экономику.

Он заверил, что вопросу дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей в настоящее время уделяют максимум усилий.

Зеленский также анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции.  По его словам, ее разработкой занимались более полугода. Сейчас она проходит тестирование.

«Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду — уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем велись», — сказал президент.

При этом Зеленский не смог назвать сроки завершения испытаний отечественной вакцины.

«Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то будет подтверждена вакцина ранее, мы будем закупать, в любом случае», — заявил Зеленский.

Президент также заверил, что несмотря на 6-7 тысяч больных коронавирус ежедневно, строгого карантина в Украине вводить не планируют.

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