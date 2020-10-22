«Шахтеру» разрешили провести матч Лиги чемпионов с ограниченным числом зрителей

Министерства охраны здоровья разрешило донецкому «Шахтеру» провести со зрителями матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.



На матче смогут присутствовать не более 15% болельщиков от общей вместимости стадиона. Такие ограничения обусловлены мерами в связи с пандемией коронавируса.



Встреча между «Шахтером» и «Интером» состоится 27 октября на НСК «Олимпийский» в Киеве.



«Шахтер» уже начал продажу билетов на матч с «Интером». Она пройдет в несколько этапов:

1-й этап (22 октября). Приобрести билеты на игру могут владельцы абонементов всех сезонов (начиная с сезона-2013/14 включительно). Для них действует специальная скидка – 10% от стоимости билета в свободной продаже (2 билета в руки).

Приобрести билеты на игру могут владельцы абонементов всех сезонов (начиная с сезона-2013/14 включительно). Для них действует специальная скидка – 10% от стоимости билета в свободной продаже (2 билета в руки). 2-й этап (23 октября). Приоритетная возможность купить билеты для подписчиков Shakhtar Club. Каждый пользователь сервиса получит доступ к покупке в своем мобильном приложении.

Приоритетная возможность купить билеты для подписчиков Shakhtar Club. Каждый пользователь сервиса получит доступ к покупке в своем мобильном приложении. 3-й этап (с 24 октября). Старт свободной продажи. Купить билеты можно на сайте shakhtar.com или в мобильном приложении Shakhtar Tickets.

Цена билета начинается от 150 гривен.

В первом туре «Шахтер» в своей группе Лиги чемпионов обыграл «Реал» в Мадриде со счетом 3:2. «Интер» разошелся ничьей 2:2 с менхенгладбахской«Боруссией».