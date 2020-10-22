Мэр Мариуполя заразился коронавирусом

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко ушел на самоизоляцию в связи с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.



По словам Бойченко, коронавирус протекает в бессимптомной форме. Сегодняшние заседания он проводил в онлайн-режиме.



Заместители городского головы, которые контактировали с мэром, тоже сдали тесты. На данный момент отрицательные результаты уже получили Михаил Когут, курирующий вопросы жилищно-коммунального сектора, Ксения Сухова, в сфере ответственности которой система здравоохранения города и Аркадий Мешков, который обеспечивает взаимодействие с правоохранительным блоком.



В горсовете добавили, что все остальные лица из числа контактных уже проходят тестирование на COVID-19. Ни у кого из них не наблюдаются симптомы коронавируса.

В Донецкой области подтверждено 7898 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 240 за последние сутки. Из них 2920 человек выздоровели, а 86 умерли. Продолжают лечение 4892 человека.