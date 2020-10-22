Зеленский: Свободная экономическая зона позволит завершить войну на Донбассе

Президент Владимир Зеленский считает, что ведение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны. Об этом он заявил в интервью четырем украинским телеканалам, передает пресс-служба Офиса президента.



«У меня есть ощущение, что туда придут большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше», — сказал Зеленский.



По его словам, потенциальные инвесторы сегодня обеспокоены ситуацией с безопасностью в регионе. В то же время, отметил он, режим «тишины» на сегодня работает, что позволило установить безопасность на большой части территории.



Зеленский напомнил, что идея создания СЭЗ обсуждалась с инвесторами во время бизнес-форума в Мариуполе в 2019 году. Он подчеркнул, что идея не касается временно оккупированных территорий Донбасса.



«Ввести свободную экономическую зону на оккупированной территории сейчас невозможно. Никто не будет это делать. Это будет тогда, когда произойдет деоккупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска», — сказал он.



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