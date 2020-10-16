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Свободная экономическая зона на Донбассе: когда и при каких условиях. Интервью с Кравчуком

Пелагея Божевольная
16 октября 2020, 19:20

Свободная экономическая зона на Донбассе: когда и при каких условиях. Интервью с Кравчуком

В конце лета первый президент и нынешний переговорщик от Украины по Донбассу Леонид Кравчук заявил о возможности вернуться к идее о создании свободной экономической зоны (СЭЗ), отложенной после принятия соответствующего закона еще в 1993 году, во времена его президентства. Актуальность идеи заключается в ее применении сегодня к подконтрольным властям территориям Донецкой и Луганской областей. Как правило, СЭЗ означает особые экономические условия на определенной территории. Например, налоговые или таможенные льготы для национальных или иностранных предпринимателей.

Как считают в Офисе президента, создание СЭЗ поможет «сшить» регион и будет способствовать реинтеграции. Вопрос о перспективах таких нововведений в экономике шахтерского региона стал вторым из пяти вопросов для всенародного опроса в день местных выборов 25 октября, который инициировал президент Владимир Зеленский.

В телефонном разговоре с «Новостями Донбасса» Леонид Макарович рассказал, когда и на каких условиях в регионе может появиться СЭЗ, а также на каком этапе сейчас находится работа в Трехсторонней контактной группе по этому направлению.

Первоочередное — мир на Донбассе

Свободная экономическая зона может появиться только в одном случае: когда на Донбассе наступит мир, будут проведены выборы, организована новая исполнительная власть. То есть когда эта территория будет готова к тому, чтобы рассматривать и вопрос о свободной экономической зоне. Как он будет рассмотрен, я заранее прогнозировать не могу. Но когда идет война, когда идут нарушения «тишины», какой может быть вопрос про СЭЗ. Надо сначала создать условия для этого, а такие возможности есть, у меня нет сомнений. Нужна только политическая воля, желание и ответственность.

Когда на Донбассе будет установлен мир, когда пройдут выборы в местные органы власти, когда будет создана исполнительная власть, будут решены все вопросы, которые сегодня не решены и не позволяют принимать решения такого масштаба, то мы можем только сегодня думать, нарабатывать, искать решения. Но практически мы заняты всем комплексом вопросов, прежде всего в районах не контролируемых Украиной, тогда все будет работать в едином комплексе вопросов, которые будут иметь особенности, выходящие из ситуации, которая сложилась в этих районах. Но никаких вопросов «особого статуса». Речь идет об особенностях местного самоуправления и организации исполнительной власти. Эти два момента стоит подчеркнуть. До этого нужно решить, прежде всего, вопрос прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения. То есть, установить мир, вывести оттуда войска, добровольцев, наемников, оружие. То есть создать условия для нормальной жизнедеятельности этих регионов.

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Как только мы создадим то, что предусмотрено в разных наработках, в том числе у представителей ОРДЛО, но не в их единственных. Потому что Украина на это не пойдет. У нас тоже есть предложения и мы хотели бы, чтобы они были учтены. Нужна совместная работа. Нельзя думать, что сегодня кто-то подготовит документ, а завтра за него проголосовали все. Это иллюзии.

Сначала — условия, потом — рассмотрение, изучить целесообразность, принесет ли она положительные результаты. И после этого принимать решения.

Вопрос о СЭЗ не обсуждался в ТКГ

Свободную экономическую зону еще никто не предлагал. Еще не поднимался, не предлагался. Это — высказывалось как идея, в том числе, и украинской делегации. Озвучивал ее глава Офиса президента Андрей Ермак, что была такая практика в 1993 году в Украине. Это обсуждается, но когда это будет внесено в повестку дня Верховной Рады, учтены все факторы. Это — вопрос не решения Трехсторонней контактной группы, это — вопрос законодательных инициатив Верховной Рады. Это — вопрос, который будет решать и правительство Украины, и Офис президента.

Сейчас мы находимся на этапе организации и подготовки таких условий. Но мы как ТКГ находимся на этапе начала этой работы, а как она пойдет, какие будут отношения к этим предложениям, к каким в конце концов выводам мы придем, какая будет позиция государственных органов Украины, так как им принимать законы и постановления. Нельзя сказать, что они автоматически продублируют то, что мы им предложим. У них может появиться свое мнение. Нельзя учитывать мнение только одной стороны, только мнение ОРДЛО. В среду было такое движение некоторых участников заседания ТКГ, что вот есть один «прекрасный» документ и за него нужно немедленно проголосовать.

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