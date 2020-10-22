Группировка «ДНР» продлила дистанционное обучение в вузах и техникумах на подконтрольной ей территории. Соответствующий «приказ» опубликован на сайте «минобразования» группировки.



Дистанционное обучение продлено до особого распоряжения.



Ранее «ДНР» продлила школьные каникулы до 1 ноября из-за распространения COVID-19.

По состоянию на 22 октября «ДНР» признает 5599 заболевших COVID-19 на подконтрольной ей части Донецкой области. Из них 2509 человек выздоровели, а 404 умерли. По информации омбудсвумен Людмилы Денисовой, число заболевших коронавирусом в ОРДЛО может быть вдвое больше.



Официальной информации о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях у властей Украины нет.