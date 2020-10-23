Мобильные госпитали могут задействовать при 10 тысячах заболевших за сутки в Украине

Мобильные госпитали в регионах могут начать задействовать при показателях в 10 тысяч заболевших коронаврусом в сутки в Украине. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в пятницу.
Ранее сообщалось, что власти готовятся к развертыванию мобильных госпиталей вне больниц в Донецкой области, Киеве и Одессе.
Степанов отметил что, медицинская система Украины позволяет задействовать до 52 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом. По словам министра, это максимальное количество, «потому что у нас другие болезни не ушли на каникулы».
В целом, глава Минздрава выделяет четыре уровня функционирования медицинской системы в Украине во время пандемии:
Степанов выразил надежду, что до четвертого уровня ситуация с заболеваемостью не дойдет.
За минувшие сутки в Украине выявили 7 517 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.