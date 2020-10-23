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Мобильные госпитали могут задействовать при 10 тысячах заболевших за сутки в Украине

23 октября 2020, 09:56

Мобильные госпитали могут задействовать при 10 тысячах заболевших за сутки в Украине

Мобильные госпитали в регионах могут начать задействовать при показателях в 10 тысяч заболевших коронаврусом в сутки в Украине. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в пятницу.

Ранее сообщалось, что власти готовятся к развертыванию мобильных госпиталей вне больниц в Донецкой области, Киеве и Одессе.

Степанов отметил что, медицинская система Украины позволяет задействовать до 52 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом.  По словам министра, это максимальное количество, «потому что у нас другие болезни не ушли на каникулы».

В целом, глава Минздрава выделяет четыре уровня функционирования медицинской системы в Украине во время пандемии:

  • 1-й уровень. До 8 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Продолжается увеличение количества коек, наращивание количества тестирований. Сейчас Украина находится на этом уровне.
  • 2-й уровень. До 10 тысяч заболевших. Задействование всех 52 тысяч коек. Возможность развертывания мобильных госпиталей. Мобилизация медицинских работников.
  • 3-й уровень. До 15 тысяч заболевших. Введение красного уровня карантинных ограничений на всей территории Украины. Точно возникает необходимость развертывания мобильных госпиталей. Привлечение врачей-интернов.
  • 4-й уровень. До 20 тысяч заболевших. Необходимость использования «протоколов выбора» — врачи будут вынуждены выбирать, кому предоставлять помощь в стационарах.

Степанов выразил надежду, что до четвертого уровня ситуация с заболеваемостью не дойдет.

За минувшие сутки в Украине выявили 7 517 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.

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