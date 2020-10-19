Мобильные госпитали готовятся развернуть в Донецкой области и еще двух регионах 

Правительство работает над развертыванием коек для пациентов с коронавирусом в немедицинских учреждениях Донецкой области, Киеве и Одессе. Об этом сообщает пресс-служба президента Владимира Зеленского по итогам совещания главы государства по вопросам коронавируса.



Где именно будет развернут мобильный госпиталь на Донетчине, в сообщении не уточняется.



Обновлено. Начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко сообщил во время брифинга в понедельник, что были направлены письма главам городских советов Мариуполя и Краматорска с предложением «немедленно решить, какой именно это будет инфраструктурный объект».



«После того, как они определяться, будет проведено его инспектирование, определена его финансовая составляющая: кто будет закупать, что будет закупать и в каком количестве», — отметил Педенко.



Он также уточнил, что ориентировочная вместимость такого госпиталя будет 500 коек.



На данный момент в Донецкой области работают 25 больниц, которые принимают пациентов с COVID-19.

В прошлый четверг министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство только рассматривает вопрос о том, на каких территориях можно развернуть временные госпитали в случае ухудшения ситуации с распространением COVID-19.