В Украине фиксируется рекорд по заболеваемости коронавирусом третий день подряд

За минувшие сутки, 22 октября, в Украине выявили 7 517 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.



Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Кроме того, за сутки 2680 человек выздоровели, а 121 умер.



За все время исследований в Украине зарегистрировано 330 396 заболевших COVID-19. Из них 137 578 человек выздоровели, а 6164 умерли. Продолжают болеть 186 654 человек, что на 4716 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число случаев COVID-19 за минувшие сутки выявлено в Харьковской (693) области, в Киеве (635), в Одесской (571), Хмельницкой (471), Житомирской (426) и Запорожской (402) областях.



В Украине фиксируется рекордное число заболевших коронавирусом третий день подряд. Днем ранее сообщалось о 7053 случаях, а позавчера — о 6719.



В статистику не включены данные о заболеваемости на неподконтрольной части Донбасса и в аннексированном Крыму.