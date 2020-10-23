Украина попросила МАГАТЕ выяснить уровень радиационного загрязнения в ОРДЛО

Украина обратилась в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЕ) о проведении мониторинговой миссии на неподконтрольной властям территории Донбасса по факту радиационного загрязнения воды. Об этом заявил вице-премьер-министр, глава МинВОТ Алексей Резников в ходе Специального Киевского форума по безопасности, сообщается на сайте мероприятия.



По словам министра, Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за того, что группировка «ДНР» 2 года назад прекратила откачку воды из шахты «Юнком», где во времена СССР провели ядерный взрыв в тротиловом эквиваленте.



«После того капсулу оставили в шахте, но постоянно откачивали воду, чтобы предотвратить попадание радиации в почву и воду. Два года назад оккупационная власть прекратила откачку воды, и радиация уже поступает в горизонт питьевой воды», — сказал он.



Кроме этого, была прекращена откачка воды еще на нескольких десятках шахт в ОРДЛО. По словам Резникова, уже через несколько месяцев это приведет к экологической катастрофе не только на Донбассе, но и в Ростовской области РФ.



«Я обратился к МАГАТЭ о проведении экспертизы, мониторинговой миссии. На сегодня вопрос, пропустят ли мониторинговую группу на оккупированные территории, пока открыт. Я надеюсь, что наблюдатели таки попадут туда и зафиксируют ситуацию с радиоактивным загрязнением», — проинформировал министр.

10 июля «Международная комиссии по правам человека» сообщила, что зафиксировала низкорадиоактивную воду в 5 километрах от бывшей шахты «Юнком».



В 1979 году на шахте «Юный Коммунар» был взорван ядерный заряд на глубине свыше 900 метров. Это было сделано для снижения выбросов метана. В 2001 году добыча на «Юном коммунаре» была прекращена и шахта начала работать в режиме водоотлива.