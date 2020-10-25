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В Новогродовке люди митингуют под зданием городской избирательной комиссии

25 октября 2020, 17:26

В Новогродовке люди митингуют под зданием городской избирательной комиссии

В Новогродовке (Донецкая область) под стенами городской территориальной избирательной комиссии проходит митинг, собралось около 70 человек. Об этом сообщает организация «Гражданская сеть ОПОРА».

Все собравшиеся обратились с призывом к руководству Новогродовской ТИК с призывом признать часть бюллетеней таковыми, что не подлежат учету. Ранее члены избирательного процесса перепутали бюллетени между округами и обнаружили это во время голосования.

Председательница Новогродовской комиссии Ирина Чередниченко сообщила, что члены ТИК обратились в уполномоченные органы с заявлениями, а также за разъяснением в Центральную избирательную комиссию.

В Новогродовке утром открылись все избирательные участки, однако позже обнаружили, что бюллетени в 3 из 4 округов получили неправильные бюллетени. Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, а ТИК планирует подать иск на типографию. Голосование в Новогродовке продолжилось.

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