Украине нельзя отказываться от Минских соглашений в одностороннем порядке. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала «Украина 24».



«Отказываться от Минска в одностороннем порядке — это самоубийство, этого делать нельзя. Потому что это политико-дипломатические договоренности четырех стран — Германии, Франции, Украины и России», — сказал вице-премьер.



Он напомнил, что лидеры «нормандского формата» встретились 9 декабря 2019 года в Париже, и договорились об определенных вещах, которые можно выполнить, продемонстрировав, что «Минск может жить».



Также, он считает, что если у России останется политическая воля на то, что они действительно готовы выйти с Донбасса, «Минск» можно выполнить.



В то же время, по мнению Резникова, выполнить Минские соглашения на 100% — невозможно. По его словам, сначала необходимо решить вопросы безопасности.



«Задачи по безопасности, о которых говорят даже участники "нормандского формата" — сначала режим тишины. Далее — другое. Но если "Минск" невозможно выполнить на 100%, а я вам точно скажу, что его невозможно выполнить хотя бы потому, что сначала должна быть взята под контроль граница, а затем проведение местных выборов, а в "Минске" написано наоборот, речь идет о возможности и необходимости модернизации», — заявил вице-премьер.