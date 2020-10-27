«ДНР» ждет очередной «гумконвой» из России

Группировка «ДНР» ожидает прибытие российского «гумконвоя» 29 октября. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН.



Утверждается, что ожидается поставка медицинского оборудования, лекарственных препаратов, а также вакцины от гриппа.



Предыдущий, 98-ой «гумконвой», Россия направляла 27 августа.

Ранее главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Дениса Пушилина и Леонида Пасечника заявили, что Россия в октябре передаст группировкам медицинское оборудование и препараты для диагностики и лечения коронавируса на общую сумму 399 миллионов рублей (около 5 миллионов долларов).