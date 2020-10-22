Россия выделила «Л-ДНР» около 5 миллионов долларов на борьбу с COVID-19

Россия в октябре передаст группировкам «ДНР» и «ЛНР» медицинское оборудование и препараты для диагностики и лечения коронавируса на общую сумму 399 миллионов рублей (около 5 миллионов долларов).



Об этом говорится в заявлениях глав группировок «ДНР» и «ЛНР» Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, которые были сегодня синхронно опубликованы.



Предусмотрены поставки лекарств и товаров медицинского назначения: тест-системы и расходные материалы на проведение ПЦР-исследований, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, пульсоксиметры и другое медицинское оборудование.



Отмечается, что «ДНР» получит такую помощь общей стоимостью 258 миллионов рублей, а «ЛНР» — 141 миллион рублей.

Россия и ранее предоставляла «Л-ДНР» помощь в связи с пандемией коронавируса, но ее объемы и стоимость не раскрывалысь.



Также на неподконтрольную Украине часть Донбасса помощь передавал Международный комитет Красного креста, ООН, правительство Швейцарии.



«Новости Донбасса» сообщали, что в Донецке и Луганске сложилась сложная ситуация из-за коронавируса. Резкий рост заболеваемости спровоцировал загруженность больниц и дефицит лекарств в аптеках.



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