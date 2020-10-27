В Славянске мужчина вел прямую трансляцию подсчета голосов

В Славянске мужчина незаконно вел прямую трансляцию подсчета голосов территориальной избирательной комиссией. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



В полицию сообщили, что во время мониторинга социальной сети на одной из страниц был обнаружен прямой эфир подсчета голосов Славянской ТИК, где было объявлено о перерыве в работе комиссии.



Сейчас полицейские проверяют данный факт.



По факту уклонения члена избирательной комиссии от выполнения своих обязанностей в работе комиссии открыто уголовное производство по ч.5 ст.157 Уголовного кодекса Украины.



Всего с начала предвыборного процесса в Донецкой области открыто 74 уголовных производства по фактам нарушения законодательства во время местных выборов.

На выборах городского головы Славянска в первом туре лидирует Павел Придворов, который набирает 32%. Следом идет действующий мэр Вадим Лях, у него — 30,78%.