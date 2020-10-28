Боевик «ДНР» Ходаковский рассказал, как установил «поборы» для донецкого бизнеса в 2014-м

Основатель незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский рассказал, как в 2014 году собирал «поборы» с донецкого бизнеса. По его словам, эта деньги шли на финансирование «Востока».



«Я не изображаю девственника и не отвожу смущенно взгляд, когда мне задают вопросы — где брали деньги. Бизнес хотел выжить, поэтому шел к наиболее, по его мнению, вменяемым. Действительно, мы не претендовали на передел, не лезли в долевое участие, устанавливали "поборы" на вполне подъемном уровне», — написал он в своем Telegram-канале.



В качестве примера он рассказал, что корпорация по производству алкоголя «Олимп» «выделяла что-то около ста тысяч долларов», компания «Укрсплав» помогала техникой, а на табачной фабрике «Хамадей» «тоже не жаловались».



Ходаковский также рассказал, что после того, как главой группировки «ДНР» стал Александр Захарченко, то размер таких «выплат» боевикам значительно вырос.



«Потом, когда запахло государством, я собрал всех, поблагодарил, и отправил к ["министру доходов и сборов ДНР" Александру] Тимофееву — тогда мы считали, что монополия на водку и табак должна быть у государства. Для сравнения — "Олимп" сразу "наклонили" на три с половиной миллиона долларов в месяц, а потом табак и водку и вовсе передали в частные руки близкого к Захарченко человека», — рассказывает он.



Также Ходаковский заявил, что это он разрешил «Хамадею» вывезти в Россию часть оборудования, после чего фабрика начала выпускать сигареты в аннексированном Крыму.



При этом боевик ставит себе в заслугу то, что не дал в 2014 году вывезти из Харцызска оборудование сталеканатного завода «Силур». Сейчас, по словам Ходаковского, этот завод «загибается» после того, как «ДНР» передала его в частные руки.



«Вчера встретился с уволенными его работниками и управленцами и послушал их беду. Живописать не буду, скажу только, что некогда этот завод славился спецканатами, производство которых почти прекращено, хотя спрос на рынке очень большой. Обидно, что увольняют узких специалистов высокого класса, и они вынуждены покидать территорию, а мы остаемся у разбитого корыта», — резюмировал он.