«ДНР» заявила о 25 умерших и 171 заболевшем COVID-19 за сутки

В отдельных районах Донецкой области за сутки 171 человек заболел COVID-19, а 25 — умерли от осложнений, вызванных болезнью. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Отмечается, что скончались мужчины в возрасте от 32 до 73 лет и женщины в возрасте от 42 до 84 лет.



По состоянию на 29 октября «ДНР» признает 6433 случаев заболевания COVID-19. Из них 3115 человек выздоровели, 508 — умерли.



Официальной информации о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях у властей Украины нет.



Кроме этого, за сутки в ОРДО зафиксировано 189 случаев пневмоний, из которых 129 человек госпитализированы, в том числе, 57 пациентов подключены к кислородной поддержке. Как утверждают в «ДНР», всего на лечении 2226 пациентов с пневмониями, из них 493 на кислородной поддержке.

За минувшие сутки, 28 октября, в Украине зафиксировали 7342 заболевших коронавирусом. Кроме того, умерли 113 человек, а 2990 выздоровели.