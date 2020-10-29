В Украине выявили еще 7342 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки, 28 октября, в Украине выявили 7342 заболевших коронавирусом. Кроме того, умерли 113 человек, а 2990 выздоровели.



Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 370 417 заболевших COVID-19. Из них 151 632 человека выздоровели, а 6868 умерли. Продолжают болеть 211 917 человек, что на 4239 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число заболевших коронавирусом за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (577), в Харьковской (575), Хмельницкой (478) , Одесской (416) и Львовской (405) областях.



В статистике нет данных о ситуации на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.



23 октября сообщалось об абсолютном рекорде — 7517 заболевших коронавирусом за сутки в Украине.