«Донецкгормаш» снова требует от «ДНР» вернуть долги по зарплате

Работники машиностроительного завода «Донецкгормаш» требуют от группировки «ДНР» погасить задолженность по зарплате. Об этом стало известно из письма профсоюза работников к главе «ДНР», которое обнародовано в Telegram-канале профсоюза.



Работники напоминают, что проблема сложилась давно, а последние несколько месяцев назад зарплата не выплачивалась – была лишь «имитация процесса решения и поиска вариантов нахождения средств». Профсоюз просит решить проблему непосредственно «ДНР», а не руководство предприятия.



Заводчане обращались к Денису Пушилину и руководству предприятия минимум семь раз. Речь идет о долгах по зарплате, которые образовались в разные периоды работы предприятия, начиная с 2014 года.

Весной профсоюз сообщал, что задолженность по заработной плате на 1 апреля 2020 года составляет более 30 млн рублей. В эту сумму входит задолженность за 2,5 месяца 2018 года и долг за 2015-2017 года.



«Донгормаш» был захвачен представителями «ДНР» в конце июля 2014 года. Предприятие входило в структуру группы СКМ Рината Ахметова.



В декабре 2015 года группировка «ДНР» заявила о присвоении прав на все конструкторские наработки предприятия завода «Донецкгормаш».