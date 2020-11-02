Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Минюсте заявили о фальсификации данных по рождению и смертям на оккупированном Донбассе

02 ноября 2020, 09:34

В Минюсте заявили о фальсификации данных по рождению и смертям на оккупированном Донбассе

Министр юстиции Денис Малюська заявляет о значительных фальсификации в вопросе регистрации рождений и смертей на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом он рассказал в интервью изданию «Радио Свобода».

«Например, регистрируют смерть, чтобы переоформить недвижимость неправомерно, или рождения с тем, чтобы получить помощь. У нас нет возможности подробно и с надежностью проверить документы, представляемые на регистрацию и соответствующие процессы пройти. Соответственно, мы обнаружили достаточно большое количество сфальсифицированных данных», — сказал министр.

Он также отметил, что сейчас даже есть бюрократическая проблема.

«Мы понимаем, какие данные являются ложными. Но для того, чтобы их убрать из реестра, нужно решение суда. Для решения суда нужно подать иски. Для подачи исков необходимо оплатить пошлину. Причем речь идет о нескольких миллионах. А у нас таких денег в бюджете сейчас пока не запланировано», — сказал Малюська.

Министр надеется, что такой «бюрократический аспект» со временем исправится.

Ранее Уполномоченная президента по правам ребенка Людмила Волынец сообщала о сокращении процедуры получения украинского свидетельства о рождении для детей с ОРДЛО. Если ребенок родился на оккупированной территории после начала военных действий, и такой ребенок попадает на территорию подконтрольную Украине, то в течение 24 часов он признается родившимся на территории Украины. Суд выдает решение, и на его основании в любом ЗАГСе этим детям выдается свидетельство о рождении. Также облегчена процедура признания факта смерти на неподконтрольной территории.

ТЕГИ

Прочее
Рождаемость Смертность
Люди
Денис Малюська
Места
Оккупированная территория ОРДЛО

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:23
«ЛНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 85
23:56
Донбасс. Итоги недели 26 октября — 1 ноября
14:20
В Донецке заявили об отсутствии денег на Парк кованых фигур
11:19
«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 2 ноября
10:16
«ДНР»: 23 смерти и 93 новых случая заболевания коронавирусом
09:44
За сутки «ЛНР» зарегистрировала три смерти и 28 случаев COVID-19
14:30
Один из членов «ДНР» заявил, что видел Суркова на Донбассе в 2014 году
09:44
«ДНР»: За сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
09:41
«Донецкгормаш» снова требует от «ДНР» вернуть долги по зарплате
09:20
В «ЛНР» рассказали, в каком режиме будут учиться школьники
08:12
«ЛНР» сообщила о 7 умерших от коронавируса за сутки
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 октября
все новости
12:56
В «Слуге народа» прокомментировали сравнение Резникова ОРДЛО с «опухолью»
12:02
Конституционный суд может отменить рынок земли
11:10
Главу Госгеокадастра Донетчины подозревают в незаконной передачи земли
11:10
Подрыв бывшей пленницы «ДНР»: дело передано в суд
10:10
Резников сравнил неподконтрольный Донбасс с «опухолью» и выступил за его «лечение»
09:34
В Минюсте заявили о фальсификации данных по рождению и смертям на оккупированном Донбассе
09:23
«ЛНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 85
09:13
В Краматорске патрульная полиция будет контролировать детей на дистанционном обучении
09:03
В Украине за сутки зафиксировали 6 754 случая коронавируса
08:32
Коронавирус на Донетчине: еще 12 смертей и 297 заболевших
08:04
Штаб ООС зафиксировал два новых нарушения «режима тишины»
23:56
Донбасс. Итоги недели 26 октября — 1 ноября
все новости
ВИДЕО
На акции протеста в Минске — задержания и выстрелы ►
01 ноября, 16:44
Коронавирус атакует Донбасс. Из Киева в Донецк: как добраться сейчас? ►
01 ноября, 09:11
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
31 октября, 16:30

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция