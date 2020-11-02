В Минюсте заявили о фальсификации данных по рождению и смертям на оккупированном Донбассе

Министр юстиции Денис Малюська заявляет о значительных фальсификации в вопросе регистрации рождений и смертей на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом он рассказал в интервью изданию «Радио Свобода».



«Например, регистрируют смерть, чтобы переоформить недвижимость неправомерно, или рождения с тем, чтобы получить помощь. У нас нет возможности подробно и с надежностью проверить документы, представляемые на регистрацию и соответствующие процессы пройти. Соответственно, мы обнаружили достаточно большое количество сфальсифицированных данных», — сказал министр.



Он также отметил, что сейчас даже есть бюрократическая проблема.



«Мы понимаем, какие данные являются ложными. Но для того, чтобы их убрать из реестра, нужно решение суда. Для решения суда нужно подать иски. Для подачи исков необходимо оплатить пошлину. Причем речь идет о нескольких миллионах. А у нас таких денег в бюджете сейчас пока не запланировано», — сказал Малюська.



Министр надеется, что такой «бюрократический аспект» со временем исправится.



Ранее Уполномоченная президента по правам ребенка Людмила Волынец сообщала о сокращении процедуры получения украинского свидетельства о рождении для детей с ОРДЛО. Если ребенок родился на оккупированной территории после начала военных действий, и такой ребенок попадает на территорию подконтрольную Украине, то в течение 24 часов он признается родившимся на территории Украины. Суд выдает решение, и на его основании в любом ЗАГСе этим детям выдается свидетельство о рождении. Также облегчена процедура признания факта смерти на неподконтрольной территории.