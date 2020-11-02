Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Резников сравнил неподконтрольный Донбасс с «опухолью» и выступил за его «лечение»

02 ноября 2020, 10:10

Резников сравнил неподконтрольный Донбасс с «опухолью» и выступил за его «лечение»

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил о необходимости «безопасной реинтеграции» неподконтрольной части Донбасса, чтобы эта территория не стала «опухолью» для страны.

Об этом он заявил в эфире программы «Рандеву с Яниной Соколовой» на «5 канале».

Вице-премьер уверен, что властям России Донбасс не нужен, потому что они понимают, что регион никогда не станет полноценной российский территорией «ни ментально, ни экономически». По словам Резникова, власти РФ ищут способ, как от этой территории «избавиться», чтобы «сохранить лицо» президента Владимира Путина.

«Нам главное не взять его обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма», — подчеркнул Резников.

Вице-премьер Резников неоднократно говорил, что на реинтеграцию Донбасса уйдет 25 лет.

ТЕГИ

Люди
Алексей Резников
Прочее
реинтеграция

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:23
«ЛНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 85
23:56
Донбасс. Итоги недели 26 октября — 1 ноября
14:20
В Донецке заявили об отсутствии денег на Парк кованых фигур
11:19
«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 2 ноября
10:16
«ДНР»: 23 смерти и 93 новых случая заболевания коронавирусом
09:44
За сутки «ЛНР» зарегистрировала три смерти и 28 случаев COVID-19
14:30
Один из членов «ДНР» заявил, что видел Суркова на Донбассе в 2014 году
09:44
«ДНР»: За сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
09:41
«Донецкгормаш» снова требует от «ДНР» вернуть долги по зарплате
09:20
В «ЛНР» рассказали, в каком режиме будут учиться школьники
08:12
«ЛНР» сообщила о 7 умерших от коронавируса за сутки
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 октября
все новости
12:56
В «Слуге народа» прокомментировали сравнение Резникова ОРДЛО с «опухолью»
12:02
Конституционный суд может отменить рынок земли
11:10
Главу Госгеокадастра Донетчины подозревают в незаконной передачи земли
11:10
Подрыв бывшей пленницы «ДНР»: дело передано в суд
10:10
Резников сравнил неподконтрольный Донбасс с «опухолью» и выступил за его «лечение»
09:34
В Минюсте заявили о фальсификации данных по рождению и смертям на оккупированном Донбассе
09:23
«ЛНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 85
09:13
В Краматорске патрульная полиция будет контролировать детей на дистанционном обучении
09:03
В Украине за сутки зафиксировали 6 754 случая коронавируса
08:32
Коронавирус на Донетчине: еще 12 смертей и 297 заболевших
08:04
Штаб ООС зафиксировал два новых нарушения «режима тишины»
23:56
Донбасс. Итоги недели 26 октября — 1 ноября
все новости
ВИДЕО
На акции протеста в Минске — задержания и выстрелы ►
01 ноября, 16:44
Коронавирус атакует Донбасс. Из Киева в Донецк: как добраться сейчас? ►
01 ноября, 09:11
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
31 октября, 16:30

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция