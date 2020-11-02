Резников сравнил неподконтрольный Донбасс с «опухолью» и выступил за его «лечение»

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил о необходимости «безопасной реинтеграции» неподконтрольной части Донбасса, чтобы эта территория не стала «опухолью» для страны.



Об этом он заявил в эфире программы «Рандеву с Яниной Соколовой» на «5 канале».



Вице-премьер уверен, что властям России Донбасс не нужен, потому что они понимают, что регион никогда не станет полноценной российский территорией «ни ментально, ни экономически». По словам Резникова, власти РФ ищут способ, как от этой территории «избавиться», чтобы «сохранить лицо» президента Владимира Путина.



«Нам главное не взять его обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма», — подчеркнул Резников.



Вице-премьер Резников неоднократно говорил, что на реинтеграцию Донбасса уйдет 25 лет.