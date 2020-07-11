Возвращение под контроль Украины оккупированной территории Донбасса может занять много времени. Об этом заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии «Главкому».



«Безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно измениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению того раздора в головах, который там есть. Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут», — подчеркнул он.



По его словам, Украина делает все, чтобы дать шанс минским соглашениям.



«Это вообще ревитализация того, кто уже почил в бозе. Не все удается сразу, и поэтому я говорю, что Украина должна быть готовой к тому, что безопасная реинтеграция — это надолго. Самое безопасное — это моя красная линия», — подчеркнул он.



Резников подитожил, что Донбасс еще долго будет оставаться территорией войны — как с точки зрения минной опасности, так и в ментальности людей — даже если Украина проведет выборы на тех территориях, и они станут свободными от боевиков.