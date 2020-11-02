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Подрыв бывшей пленницы «ДНР»: дело передано в суд

02 ноября 2020, 11:10

Подрыв бывшей пленницы «ДНР»: дело передано в суд

Следователи полиции направили в суд обвинительный акт по делу о подрыве бывшей пленницы «ДНР» Валентины Бучок во дворе ее дома в селе Иванополье под Константиновкой, в результате чего женщина была травмирована.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В организации взрыва подозревается 49-летняя жительницы Луганской области. По данным следствия, у нее был давний конфликт с Бучок.

В полиции рассказали, что 20 июня этого года злоумышленница прибыла в Иванополье, имея при себе взрывное устройство — гранату РГД-5 и металлическую проволоку, подключенную к чеке. Во время досудебного расследования детективы выяснили, что устройство фигурантка приобрела и хранила дома вопреки закону.

«Женщина установила растяжку на воротах дома, где жила ее соперница с семьей. К счастью, потерпевшей удалось вовремя среагировать на взрыв, и она осталась жива, однако получила многочисленные осколочные ранения. По заключению следствия, противоправные действия подрывника угрожали жизни многих лиц и могли повлечь другие жертвы», — говорится в сообщении.

Подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о покушении на умышленное убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, а также о незаконном обращении с боевыми припасами. Обвиняемой грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение в случае, если суд посчитает ее виновной.

Валентина Бучок подорвалась на «растяжке» 20 июня. Женщину госпитализировали с травмами, она прошла длительное лечение.

7 октября полиция сообщила, что подозревает в подрыве Бучок жительницу Луганской области. Причиной преступления, как считает следствие, стал личный конфликт на почве ревности.

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