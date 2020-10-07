В подрыве бывшей пленницы «ДНР» подозревают ее знакомую

В Донецкой области женщине сообщили о подозрении в покушении на убийство путем подрыва бывшей пленницы «ДНР» Валентины Бучок на дворе ее дома в селе Иванополье под Константиновкой. Причиной преступления, по предварительной информации, стал личный конфликт на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Бучок подорвалась на «растяжке» 20 июня. Женщину госпитализировали с травмами, она прошла длительное лечение.



Подозрение предъявлено 49-летней жительнице Луганской области. В полиции рассказали, что она является знакомой потерпевшей «и неоднократно выражала угрозы в адрес женщины». «В результате проведенных экспертиз причастность злоумышленницы к организации взрыва подтвердилась: ДНК-профиль, обнаруженный на спусковом рычаге гранаты, совпал с профилем подозреваемой», — отмечается в сообщении.



По данным следствия, после установки «растяжки» женщина уехала домой в Луганскую область.



По предварительным данным, мотивом покушения на убийство стала ревность. Cледствие поланает, что подозреваемая может быть причастна и к другим противоправным действиям в отношении потерпевшей, которые происходили в течение 2019 года.



Фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.



По данному факту было открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 15 ч. 1. ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.