На растяжке возле своего дома подорвалась экс-пленница «ДНР» Валентина Бучок

Сегодня возле своего дома в селе Иванополье, что вблизи Константиновки, на растяжке подорвалась освобожденная из плена боевиков «ДНР» Валентина Бучок. Об этом на своей странице в Fаcebook сообщила работница «Красного креста Украины» Татьяна Борисенко.



Сообщается, что женщина сейчас находится в больнице.







Это уже не первая попытка покушения на экс-пленницу. В октябре 2019 в двор возле ее дома подбросили гранату, виновные до сих пор не найдены.



Валентина Бучок является свидетелем по делам о преступлениях группировки «ДНР», а также судится с корпорацией ДТЭК, в которой она ранее работала, проверяя показание электросчетчиков на неподконтрольной территории Донецкой области. Бучок считает, что боевики ее похитили во время исполнения рабочих обязанностей.



В полиции Донецкой области сообщили, что предварительная правовая квалификация происшествия — умышленное покушение на убийство. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.