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МОЗ запустил контакт-центр по вопросам лечения коронавируса

02 ноября 2020, 14:49

МОЗ запустил контакт-центр по вопросам лечения коронавируса

Сегодня, 2 ноября, начал работу всеукраинский контакт-центр министерства здравоохранения по вопросам, связанным с коронавирусом.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в контакт-центре работают 150 операторов и он будет функционировать круглосуточно.

Номер телефона: 0-800-60-20-19. Звонки в пределах Украины бесплатны.

По словам Степанова, позвонить в контакт-центр можно, если не удается дозвониться своему семейному врачу, получить направление на анализе или компьютерную томографию, а также по вопросам о ПЦР-тестировании.

Кроме того, министр уточнил, каким будет алгоритм действий после звонка.

«Понятно, чтобы выяснить информацию и предоставить вам исчерпывающий ответ, оператору нужно будет связаться с соответствующим городом и семейным врачом. Все это будет фиксироваться и регистрироваться в CRM-системе, которая автоматически будет присылать его на рассмотрение в регионы. А после получения ответа оператор обязательно должен вам позвонить», — рассказал Степанов во время брифинга.

В Минздраве пояснили, что решили создать единый контакт-центр, поскольку региональные горячие линии работают с препятствиями.

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