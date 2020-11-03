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В Украине зафиксирован очередной рекорд по числу заболевших коронавирусом — 8889 человек

03 ноября 2020, 08:45

В Украине зафиксирован очередной рекорд по числу заболевших коронавирусом — 8889 человек

За минувшие сутки, 2 ноября, в Украине выявлено 8889 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Кроме того, за сутки 5100 человек выздоровели, а 127 умерли. Госпитализировано 1207 пациентов.

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За все время пандемии в стране коронавирусом заболели 411 093 человек. Из них выздоровели 168 868 человек, а 7532 скончались.

Продолжают болеть 234 693 пациентов, что на 3642 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число заболевших COVID-19 зарегистрировано в Киеве (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

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