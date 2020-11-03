За минувшие сутки, 2 ноября, в Украине выявлено 8889 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. Об этом сообщает министерство здравоохранения.



Кроме того, за сутки 5100 человек выздоровели, а 127 умерли. Госпитализировано 1207 пациентов.

За все время пандемии в стране коронавирусом заболели 411 093 человек. Из них выздоровели 168 868 человек, а 7532 скончались.



Продолжают болеть 234 693 пациентов, что на 3642 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число заболевших COVID-19 зарегистрировано в Киеве (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.