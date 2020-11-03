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Украинская сторона проводит переговоры ТКГ по Донбассу в присутствии священников

03 ноября 2020, 10:00

Украинская сторона проводит переговоры ТКГ по Донбассу в присутствии священников

Украинские священнослужители присутствуют во время видеоконференций Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, священнослужители проявили инициативу, и приходят слушать, как ведется эта видеоконференция.

«А теперь они сидят и слушают, какие мы поднимаем вопросы, какие предложения выдвигаем, как встречаем их предложения, кто как относится к внесенным предложениям. И они настолько глубоко переживают, мне приятно просто поблагодарить их, заботятся так глубоко этими вопросами, чисто по-человечески, через веру, через сердце, через душу», — заявил Кравчук.

Он подчеркнул, что в присутствии священнослужителей чувствует еще большую ответственность.

Президент Владимир Зеленский 19 октября поблагодарил священнослужителей за участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы.

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