Защита Олега Пулатова, обвиняемого в деле о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, считает необходимым допросить бывшего командира ПВО группировки «ДНР» Владимира Цемаха. Об этом сообщила в среду на слушаниях адвокат Сабине тен Дуссхате, передает ТАСС.



«Цемах отвечал за всю воздушную оборону Снежного с 26 июня 2014 года, поэтому он должен был знать о присутствии "Бука", если он там был. В беседе с представителями Совместной следственной группы (ССГ) Цемах сказал, что не видел "Бука" в районе Снежного 17 июля 2014 года и ничего не знал о нахождении комплекса в районе. Однако защита хотела был повторно задать ему соответствующие вопросы», — сказала она.



Кроме этого, защита хочет допросить множество свидетелей, указанных в материалах отчета международной Совместной следственной группы по расследованию катастрофы, передает УНН.



В частности, адвокаты заявили, что хотели бы подробнее допросить заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, который 17 июля 2014 года опубликовал фото «Бука» из Тореза.



«Геращенко был опрошен в качестве свидетеля 29 августа 2017 года. В июле 2014 он работал советником министра внутренних дел Украины. В своем заявлении он сказал, что кто-то по имени Кропачов установил камеры на улицах Снежного и Тореза, и утверждал, что эти камеры записали передвижение военной техники... Защита хотела бы допросить Геращенко, Кропачова и того, кто сделал фото», — сказала адвокат.



Кроме того, защита просит допросить целый ряд свидетелей, которые говорили, что видели «Бук», слышали о его перевозке, было также сказано о допросе ряда журналистов, которые сообщали о катастрофе и установке «Бук».



Защита также хочет допросить бывшего украинского военного, который появлялся на видео Анатолия Шария и якобы перевозил из Луганска в Краматорск «Бук» с номером 312, и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Летом 2019 года СБУ в ходе спецоперации задержала Цемаха на подконтрольной боевикам части Донецкой области. В период ареста он был допрошен в рамках уголовных производств, которые открыты в отношении него в Украине. Цемах — бывший «командир противовоздушной обороны» группировки «ДНР» в городе Снежное, вблизи которого в июля 2014 года был сбит малазийский «Боинг» рейса MH17.



Нидерландская прокуратура требовала его немедленного ареста с целью дальнейшей экстрадиции в Нидерланды, однако 7 сентября прошлого года Украина передала Цемаха России в рамках обмена удерживаемыми лицами.



11 сентября стало известно, что Нидерланды переквалифицировали Цемах из свидетелей по делу о сбивания самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в подозреваемые.



2 декабря прокуратура Нидерландов заявила, что 19 ноября от российских властей поступило сообщение, что запрос на арест Владимира Цемах не может быть выполнен из-за отсутствия данных о его местонахождении на территории России. По мнению нидерландских правоохранителей, Россия сознательно позволила Цемаху оставить российскую территорию. Сейчас Цемах находится на подконтрольной боевикам части Донецкой области.



В МИД РФ исключают передачу Цемаха голландскому следствию.