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В российском МИД исключили выдачу Цемаха следствию по МН17

12 декабря 2019, 16:54

В российском МИД исключили выдачу Цемаха следствию по МН17

Официальная представительница российского МИД Мария Захарова исключила передачу подозреваемого в причастности к крушению малайзийского «Боинга 777» Владимира Цемаха голландскому следствию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, выдача Цемаха противоречит международным нормам, так как он " не был объявлен прокуратурой Нидерландов в розыск и не был внесен в базу Интерпола как разыскиваемое лицо«.

«Аргументированную и обстоятельную правовую оценку дала Генеральная прокуратура РФ в официальном ответе на соответствующее заявление прокуратуры Нидерландов. Если суммировать его, то общий вывод таков: претензии голландской стороны не обоснованы, она сама не выполнила целый ряд требований Европейской конвенции о выдаче, среди которых есть и технические, и по существу», — заявила Захарова.

Как утверждает представительница МИД РФ, из переписки с нидерландским следствием выяснилось, что приказ об аресте Цемаха отдавался в устной форме, а его документальное оформление было проведено после встречного запроса российской стороны.

2 декабря прокуратура Нидерландов сообщила об отказе России арестовать и выдать голландскому следствию Владимира Цемаха, который на момент сбития «Боинга» рейса MH17 в июле 2014 года был командиром «ПВО ДНР».

В июле 2019 года стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли Цемаха из неподконтрольного Снежного в Киев. Детали операции не раскрывались.

7 сентября Цемах был доставлен в Москву в рамках обмена между Украиной и Россией.

Нидерланды пытались предотвратить передачу Владимира Цемаха России, так как он является важным фигурантом дела MH17. Президент Владимир Зеленский отметил, что из-за Цемаха мог сорваться обмен удерживаемых. Процесс пришлось отложить, чтобы его допросили следователи. После обмена Цемах вернулся на неподконтрольную украинским властям часть Донецкой области.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

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