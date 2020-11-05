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Рада приняла в первом чтении бюджет на 2021 год

05 ноября 2020, 13:37

Рада приняла в первом чтении бюджет на 2021 год

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о государственном бюджете на 2021 год. Документ поддержали 275 народных депутатов.

Как голосовали за бюджет фракции и депутатские группы. Снимок: Телеканал «Рада»

Дефицит госбюджета на 2021 год правительсво предусмотрело на уровне 270 миллиардов гривен, что на 1,5% ниже, чем в этом году.

Доходы госбюджета предусмотрели на уровне 1 триллиона 71,1 миллиарда гривен. Расходы — 1 триллион 350 миллиардов гривен. Уровень дефицита бюджета в процентах от ВВП в этом году составляет 7,5%, а в следующем прогнозируется снижение до 6%.

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