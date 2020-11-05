«План действий по Донбассу»: Киев ожидает позицию ОБСЕ до 10 ноября

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе ожидает, что ОБСЕ до 10 ноября сформирует свою позицию и внесет предложения для дальнейшего рассмотрения предложенного Киевом «Плана действий по Донбассу». Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ.



Там отметили, что следующее заседание ТКГ как раз 10 ноября.



Украинская делегация подчеркнула, что план представлен посредникам (ОБСЕ) и российской делегации.



Также отмечается, что «реальная реализация комплекса этих мер» нуждается в одобрении президентом и парламентом Украины.



Ранее содержание предложенного «Плана действий» раскрыл глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.



Пять основных пунктов украинского «Плана действий по Донбассу»:



вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года; отмена властями России ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства; восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской границы с помощью СММ ОБСЕ; увеличение численности СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек); только при выполнении этих условий — подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

В Кремле констатировали, что предложения украинской стороны по урегулированию конфликта на Донбассе отличаются от алгоритма минских договоренностей.