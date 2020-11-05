«План действий по Донбассу»: Киев ожидает позицию ОБСЕ до 10 ноября

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе ожидает, что ОБСЕ до 10 ноября сформирует свою позицию и внесет предложения для дальнейшего рассмотрения предложенного Киевом «Плана действий по Донбассу». Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ.
Там отметили, что следующее заседание ТКГ как раз 10 ноября.
Украинская делегация подчеркнула, что план представлен посредникам (ОБСЕ) и российской делегации.
Также отмечается, что «реальная реализация комплекса этих мер» нуждается в одобрении президентом и парламентом Украины.
Ранее содержание предложенного «Плана действий» раскрыл глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
Пять основных пунктов украинского «Плана действий по Донбассу»:
В Кремле констатировали, что предложения украинской стороны по урегулированию конфликта на Донбассе отличаются от алгоритма минских договоренностей.