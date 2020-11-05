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В Кремле заявили, что «дорожная карта» Киева по Донбассу противоречит «Минску»

05 ноября 2020, 12:07

В Кремле заявили, что «дорожная карта» Киева по Донбассу противоречит «Минску»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложения украинской стороны по урегулированию конфликта на Донбассе отличаются от алгоритма минских договорённостей. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Насколько я понимаю, там речь идёт о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности, зафиксированной в Минских договоренностях. Я, к сожалению, не обладаю информацией, был ли этот план передан российской стороне», — сказал Песков журналистам.

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У Пескова также спросили относительно возможности встречи глав государств в «нормандском» формате.

«Нового ничего не скажешь. Встреча глав государств ради встречи происходить не может. Она может и должна происходить ради определённого результата. Результат, как минимум, должен заключаться в подведении итогов выполнения ранее достигнутых договорённостей между главами государств и правительств. К ранее достигнутым договоренностям можно отнести договорённости, достигнутые два года назад в Париже. Если бегло ознакомиться с доступным для публики документом, то можно констатировать, что далеко не все пункты были реализованы по состоянию на сегодня», — ответил он.

Ранее украинская сторона в ТКГ обнародовала свои предложения по урегулированию конфликта на Донбассе. Этот план содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

В частности, Киев предлагает вернуть ему контроль над границей до проведения выборов в ОРДЛО. Москва неоднократно настаивала на передаче контроля над границей после выборов, как это указано в Минских соглашениях.

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