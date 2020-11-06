В Украине выявлено еще более 9700 заболевших коронавирусом. Выздоровело рекордное число человек

За минувшие сутки, 5 ноября, в Украине выявлен 9721 заболевший коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Вместе с тем за последние сутки выздоровело рекордное число человек — 10762. Умер 201 человек.



За все время исследований в стране подтверждено 440 188 случаев COVID-19. Из них выздоровели 195 544 человека, а умерли 8125.



Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Киеве (1 002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.



Днем ранее в Украине было зафиксировано рекордное число новых заболевших — 9 850 человек.