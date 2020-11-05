В Украине фиксируют рекордное число заболевших COVID-19 третий день подряд. Теперь 9850

За минувшие сутки, 4 ноября, в Украине выявлено 9850 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Также за последние сутки выздоровело рекордное число человек — 8378. Умерли 193 человека.



За все время исследований в стране подтверждено 430 467 случаев COVID-19. Из них выздоровели 184 782 человека, а умерли 7924.



Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.



Дополняется...