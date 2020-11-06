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Еще 23 жителя Донетчины умерли от COVID-19

06 ноября 2020, 09:36

Еще 23 жителя Донетчины умерли от COVID-19

На подконтрольной властям территории Донетчины вследствие осложнений от COVID-19 умерли 23 человека, еще 756 заразились коронавирусом. Эти данные за 4-5 ноября опубликовал глава ДонОГА Павел Кириленко.

Так, за последние двое суток скончались 6 человек в Краматорске, 5 — в Дружковке, 3 — в Покровске, по 2 — в Мирнограде, Доброполье и Великоновоселковской ОТГ, по 1 — в Украинке, Марьинке и Волновахской ОТГ.

За этот период положительные результаты на COVID-19 получили 756 человек, среди которых 16 детей:

146 в Мариупольской ОТГ, 105 — в Краматорской ОТГ, 81 — в Бахмутской ОТГ, 41 — в Славянской ОТГ, 38 — в Торецкой ОТГ, 36 — в Авдеевской ОТГ, 28 — в Великоновоселковской ОТГ, 26 — в Константиновской ОТГ, 25 — в Соледарской ОТГ, 20 — в Добропольской ОТГ, 19 — в Покровской ОТГ, по 14 — в Лиманской и Новогродовской ОТГ, по 13 — в Светлодарске, Северском, Угледарской и Мангушской ОТГ, 11 — в Николаевской ОТГ, по 10 — в Часовяворской и Мирноградской ОТГ, по 9 — в Комарской и Черкасской ОТГ, 8 — в Никольской ОТГ, 7 — в Очеретинской ОТГ, 6 в Звановской ОТГ, по 5 — в Новодонецкой и Селидовской ОТГ, 4 — в Сартанской ОТГ, по 3 в Мирненской, Белозерской, Кураховской и Святогорской ОТГ, по 2 в Ольгинской, Хлебодаровской, Дружковской и Гродовской ОТГ, по 1 — в Старомлиновской, Волновахской, Шаховской, Иллиневской, Марьинской, Кальчицкой и Александровской ОТГ.

За все время пандемии на Донетчине без учета ОРДО зафиксировано 13 128 случаев COVID-19. Из них 4915 человек выздоровели, 184 — умерли.

За минувшие сутки, 5 ноября, в Украине выявлен 9721 заболевший коронавирусом. 

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