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Украинские клиники прекращают плановые операции и переходят на прием пациентов с COVID-19

09 ноября 2020, 14:52

Украинские клиники прекращают плановые операции и переходят на прием пациентов с COVID-19

Украинские клиники прекращают плановые операции и плановые госпитализации с сегодняшнего дня, 9 ноября. Об этом на брифинге сообщил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он пояснил, что теперь больницы будут принимать только ургентных больных и пациентов с коронавирусом.

Также Ляшко сообщил, что Минздраву поставлена задача увеличить число мест в больницах для пациентов с коронавирусом с 50 тысяч до 80 тысяч коек. Кроме того, в течение месяца необходимо будет «обеспечить кислородом» 60 тысяч коек.

Для этого, по словам министра, за границей будут закуплены кислородные концентраторы. Также планируется развертывания сети обеспечение кислородом. «Сейчас отрабатывается каждое конкретное учреждение, который будет поставлять или газоподобный или жидкоподобный кислород в каждую больницу», — пояснил Ляшко.

Он предупредил, что следующим этапом станет развертывание временных госпиталей. Главный санврач призвал соблюдать карантинные требования, чтобы Украине не понадобился этот этап.

Ранее в Минздраве анонсировали введение карантина выходного дня. В субботу и в воскресенье в Украине будут работать только магазины, аптеки, транспорт и заправки.

За минувшие сутки, 8 ноября, в Украине выявлено 8687 заболевших коронавирусом. Также за этот период 2277 человек выздоровели, а 115 умерли.

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