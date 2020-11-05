Мобильный госпиталь для заболевших COVID-19 развернут в Краматорске

Мобильный госпиталь для заболевших коронавирусом в Донецкой области развернут в городе Краматорск. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«Если мы говорим о Донецкой области, то выбран Краматорск. Сейчас рассматривается несколько вариантов, где мобильный госпиталь будет разворачиваться. Мы рассчитываем на 500-1000 кроватей», — сообщил он.



Степанов отметил, что уже подсчитан бюджет для закупки необходимого оборудования и зарплат медикам.

Ранее Донецкая облгосадминистрация предоставила Министерству здравоохранения предложения по размещению мобильных госпиталей для приема пациентов с коронавирусом. Глава области Павел Кириленко отметил, что речь идет о спецлокациях четвертой очереди.



За прошедшие сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 508 жителей Донецкой области.