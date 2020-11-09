Глава Офиса президента Украины Ермак заболел COVID-19

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что заразился коронавирусом, и будет находиться на самоизоляции. Об этом он написал на странице в Facebook.



«Под конец рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально», — сообщил он,



Ермак также отметил, что на текущей неделе запланирована видео-встреча советников лидеров «нормандского формата», поэтому он будет работать в обычном режиме на самоизоляции.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заболел COVID-19.