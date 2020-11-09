Зеленский заразился коронавирусом

Президент Владимир Зеленский получил позитивный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает Офис президента.



Там отметили, что Зеленский чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции.



Также сообщается, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместители и работники Офиса сдают ПЦР-тесты на постоянной основе.



Замглавы ОП Юлия Ковалив, к которой COVID-19 выявили на позапрошлой неделе, получила негативный тест и приступает к работе в обычном режиме с соблюдением карантинных ограничений, добавили на Банковой.



Летом коронавирусом переболела жена президента Зеленского Елена.