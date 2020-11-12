СМИ узнали, что полковник ГРУ курировал проект Bonanza media, публиковавший фейки о крушении MH17

Полковник Главного разведывательного управления России Сергей Чебанов согласовывал публикации проекта Bonanza media, посвященного крушению малазийского «Боинга» рейса MH17 на Донбассе, а также поездку его сотрудников на подконтрольную «ЛНР» территорию.



Об этом сообщают Bellingcat и The Insider со ссылкой на биллинги звонков и переписку Чебанова, предоставленную хакерами.



Bonanza media в 2019 году основали бывшая сотрудница RT Яна Ерлашова и нидерландский блогер Макс ван дер Верфф. Они выпустили 28-минутный фильм о катастрофе и публиковали документы Объединенной следственной группы, полученные в результате взлома ее серверов, настаивая на непричастности России к катастрофе. На них же после ссылался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря, что РФ не причастна, а документы подтверждают российскую версию крушения. Издание Meduza вскоре ознакомилось с документами и оказалось, что они не исключают вину России.



Летом 2019 года во время показов их фильма Ерлашова регулярно звонила Чебанову на номер, который тот зарегистрировал на имя несуществующей пожилой грузинской женщины.



В начале января 2020 года Ерлашова при подготовке поездки на подконтрольную группировке «ЛНР» территорию для съемки нового фильма созванивалась со службами аренды аудиооборудования RT и отправляла Чебанову по почте фото своего паспорта и паспорта оператора RT Виталия Бирюкова, которые через помощника главы ГРУ Андрея Ильченко передали замглавы «МИД ЛНР» Анне Сороке. Тогда Сорока ответила, что визит надо согласовать с «фейсами и АП».



Съемки под Луганском Bonanza media проводила с 15 по 19 января. В этот период Ерлашова созванивалась с Сорокой, а Ильченко, когда те добирались до границы с Россией, звонил «высокопоставленному начальнику таможни». В феврале Ерлашова согласовывала с Чебановым по почте промо-пост к другому фильму о MH-17, а в мае — статью по судебному делу о катастрофе.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



19 июня 2019 года международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск. Судебный процесс над ними начался в марте 2020 года в Нидерландах.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.