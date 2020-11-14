Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине впервые выявлено более 12500 заболевших коронавирусом за сутки

14 ноября 2020, 08:41

В Украине впервые выявлено более 12500 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 13 ноября, в Украине зафиксировано 12524 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за время пандемии. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за отчетный период выздоровели 4962 человек, а умер 191.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

Всего в стране зарегистрировано 525 176 заболевших COVID-19. Из них 238 811 человек выздоровели, а 9508 скончались.

Рекорд по заболеваемости коронавирусом фиксируется в Украине третий день подряд. Вчера сообщалось о 11787 новых заболевших, а позавчера — о 11057.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Прочее
коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:55
«ДНР» сократила время работы своего пункта пропуска под Донецком
15:23
«ЛНР» разрешила заведениям общепита увеличить время работы
10:42
«ДНР» сообщила о 204 заболевших коронавирусом за сутки. Умерли 23 человека
08:52
В сельсовете на Луганщине не смогли разговаривать с ОБСЕ без разрешения боевиков
08:13
«ЛНР» зарегистрировала три летальных случая от COVID-19 за сутки
23:03
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 ноября
14:41
ОБСЕ зафиксировала новые мины вблизи Заиченко
14:31
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в пятницу 13 ноября
13:54
СМИ узнали, что полковник ГРУ курировал проект Bonanza media, публиковавший фейки о крушении MH17
12:49
«ДНР» разрешила студентам первых трех курсов вернуться в вузы на учебу
11:58
В Донецке умер боевик, который стал «депутатом ДНР»
10:42
Почти половина нарушений перемирия приходится на район Донецкой фильтровальной станции. Это угроза водоснабжению
все новости
09:11
Боевики использовали снайпера и БПЛА для обстрелов. Потерь среди состава ОС нет
08:41
В Украине впервые выявлено более 12500 заболевших коронавирусом за сутки
08:12
«Нормандские советники» договорились создать единый план по Донбассу, заявили в ОП
23:33
Краматорск все же введет карантин выходного дня
23:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 ноября
21:52
Лукашенко предлагает продолжить переговоры по Донбассу в Минске
20:49
ВООЗ: Украина может получить вакцину от COVID-19 во второй половине 2021 года
19:51
Дипломат: Попытки вернуть Донбасс силой обернутся катастрофой
19:02
Германия и Франция призвали РФ повлиять на боевиков для открытия КПВВ на Донбассе
18:11
Боевики 4 раза открывали огонь с начала суток. Без потерь
17:43
Освобожденный из тюрьмы «ДНР» журналист Асеев получил квартиру
17:02
СМИ обнародовали детали плана Украины по Донбассу. Демилитаризация ОРДЛО — ключевое
все новости
ВИДЕО
Восстановление лесов Луганщины после пожаров займет 75 лет ►
12 ноября, 16:47
100 дней перемирия на Донбассе. Как в реальности выглядит режим тишины ►
12 ноября, 09:35
Лечение коронавируса: Чем должно обеспечить государство? ►
09 ноября, 16:20

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция