В Украине впервые выявлено более 12500 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 13 ноября, в Украине зафиксировано 12524 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за время пандемии. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Также за отчетный период выздоровели 4962 человек, а умер 191.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.



Всего в стране зарегистрировано 525 176 заболевших COVID-19. Из них 238 811 человек выздоровели, а 9508 скончались.



Рекорд по заболеваемости коронавирусом фиксируется в Украине третий день подряд. Вчера сообщалось о 11787 новых заболевших, а позавчера — о 11057.