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Апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича по делу о разгоне Майдана

16 ноября 2020, 14:06

Апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича по делу о разгоне Майдана

Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. Такое решение судьи приняли на заседании 16 ноября.

Как рассказал hromadske один из адвокатов Януковича Игорь Федоренко, апелляция отменила решение Печерского райсуда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктора Януковича.

«Численные процессуальные нарушения и неподтвержденность подозрения. Решением апелляционного суда дело направлено для рассмотрения в суд первой инстанции», — подчеркнул он, добавив, что фактически суд первой инстанции будет еще раз просматривать это дело.

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Ранее, 4 мая, Печерский районный суд города Киева заочно взял под стражу экс-президента Виктора Януковича в деле об узурпации власти.

В Офисе генпрокурора сообщили, что решение суда о заочном заключении под стражу дает право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции.

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