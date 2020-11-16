Апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича по делу о разгоне Майдана

Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. Такое решение судьи приняли на заседании 16 ноября.



Как рассказал hromadske один из адвокатов Януковича Игорь Федоренко, апелляция отменила решение Печерского райсуда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктора Януковича.



«Численные процессуальные нарушения и неподтвержденность подозрения. Решением апелляционного суда дело направлено для рассмотрения в суд первой инстанции», — подчеркнул он, добавив, что фактически суд первой инстанции будет еще раз просматривать это дело.

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.



Ранее, 4 мая, Печерский районный суд города Киева заочно взял под стражу экс-президента Виктора Януковича в деле об узурпации власти.



В Офисе генпрокурора сообщили, что решение суда о заочном заключении под стражу дает право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции.