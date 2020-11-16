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В Минздраве посоветовали предпринимателям «найти другие источники дохода» при карантине

16 ноября 2020, 14:53

В Минздраве посоветовали предпринимателям «найти другие источники дохода» при карантине

Заместитель министра охраны здоровья Ирина Микичак посоветовала малому и среднему бизнесу найти дополнительный доход на время действия карантина выходного дня в Украине. Об этом она сказала на брифинге 16 ноября.

По словам Микичак, предприниматели могут брать пример с медиков, которые «годами работают с нищенской заработной платой» и «превращать проблемы в новые возможности».

«Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина: из дома, онлайн, дистанционно, предоставляя дистанционные услуги на вынос, на вывоз, и тому подобное», — заявила замглавы Минздрава.

Она добавила, что больницы «с радостью» предоставят временные рабочие места всем малым предпринимателям, которые сейчас находятся в вынужденном простое.

По ее словам, больницам и центрам медицинской помощи очень нужны «рабочие руки» экономистов, бухгалтеров, санитаров, техников, работников прачечной и кухни, электриков, водителей и других специалистов.

На прошлой неделе правительство постановило ввести в Украине карантин выходного дня с субботы 14 ноября. Он продлится три уик-энда и предполагает запрет работы по субботам и воскресеньям кафе и ресторанов, заведений культуры, спортзалов, непродуктовых магазинов. Так Кабмин хочет снизить распространение коронавируса.

17 ноября Верховная Рада намерена рассмотреть постановление об отмене усиленного карантина на выходных.

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