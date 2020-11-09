Кабмин ввел карантин выходного дня. Он будет действовать три уик-энда с 14 ноября

Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с субботы 14 ноября и продлится три уик-энда — до понедельника 30 ноября. Такое решение было принято на заседании правительства 11 ноября.



Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что карантин выходного дня предусматривает с 0:00 субботы до 0:00 понедельника запрет работы:

заведений общепита (кроме торговли на вынос);

развлекательных центров;

заведений культуры;

спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

Разрешается работа:

общественного транспорта;

супермаркетов, 60% площади которых отведены под торговлю продуктами;

аптек, ветеринарных аптек;

автозаправок, но без зон питания;

учреждений, которые предоставляют финансовые услуги, и учреждений по ремонту.

Вместе с тем премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово «подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей, чей бизнес не будет функционировать по субботам и воскресеньям.



«Мы в полной мере возобновим и расширим следующие программы поддержки: компенсация части зарплат работников в связи с прстоем производства, выплаты детям семей ФОП», — рассказал премьер.



Вместе с торго-промышленной сейчас идет обсуждение применение механизма признания карантина выходного дня форс-мажорным обстоятельством, отметил Шмыгаль.



Также он напомнил о программе «5-7-9», которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса. Тем, кто не может воспользоваться этой программой, Шмыгаль рекомендовал обращаться в министерство экономики. «Для отдельных сфер и бизнеса мы готовы разработать отдельные условия пользования этой программой», — подчеркнул он.



Кроме того, правительство обещает, что в ближайшее время начнет работу программа портфельных гарантий — до 80% кредита будет покрываться государством.



Карантин выходного вводится с помощью изменений в постановление Кабмина №641.