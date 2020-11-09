Кабмин ввел карантин выходного дня. Он будет действовать три уик-энда с 14 ноября

Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с субботы 14 ноября и продлится три уик-энда — до понедельника 30 ноября. Такое решение было принято на заседании правительства 11 ноября.
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что карантин выходного дня предусматривает с 0:00 субботы до 0:00 понедельника запрет работы:
Разрешается работа:
Вместе с тем премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово «подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей, чей бизнес не будет функционировать по субботам и воскресеньям.
«Мы в полной мере возобновим и расширим следующие программы поддержки: компенсация части зарплат работников в связи с прстоем производства, выплаты детям семей ФОП», — рассказал премьер.
Вместе с торго-промышленной сейчас идет обсуждение применение механизма признания карантина выходного дня форс-мажорным обстоятельством, отметил Шмыгаль.
Также он напомнил о программе «5-7-9», которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса. Тем, кто не может воспользоваться этой программой, Шмыгаль рекомендовал обращаться в министерство экономики. «Для отдельных сфер и бизнеса мы готовы разработать отдельные условия пользования этой программой», — подчеркнул он.
Кроме того, правительство обещает, что в ближайшее время начнет работу программа портфельных гарантий — до 80% кредита будет покрываться государством.
Карантин выходного вводится с помощью изменений в постановление Кабмина №641.