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Кабмин ввел карантин выходного дня. Он будет действовать три уик-энда с 14 ноября

Обновлено
11 ноября 2020, 15:25

Кабмин ввел карантин выходного дня. Он будет действовать три уик-энда с 14 ноября

Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с субботы 14 ноября и продлится три уик-энда — до понедельника 30 ноября. Такое решение было принято на заседании правительства 11 ноября.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что карантин выходного дня предусматривает с 0:00 субботы до 0:00 понедельника запрет работы:

  • заведений общепита (кроме торговли на вынос);
  • развлекательных центров;
  • заведений культуры;
  • спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

Разрешается работа:

  • общественного транспорта;
  • супермаркетов, 60% площади которых отведены под торговлю продуктами;
  • аптек, ветеринарных аптек;
  • автозаправок, но без зон питания;
  • учреждений, которые предоставляют финансовые услуги, и учреждений по ремонту.

Вместе с тем премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово «подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей, чей бизнес не будет функционировать по субботам и воскресеньям.

«Мы в полной мере возобновим и расширим следующие программы поддержки: компенсация части зарплат работников в связи с прстоем производства, выплаты детям семей ФОП», — рассказал премьер.

Вместе с торго-промышленной сейчас идет обсуждение применение механизма признания карантина выходного дня форс-мажорным обстоятельством, отметил Шмыгаль.

Также он напомнил о программе «5-7-9», которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса. Тем, кто не может воспользоваться этой программой, Шмыгаль рекомендовал обращаться в министерство экономики. «Для отдельных сфер и бизнеса мы готовы разработать отдельные условия пользования этой программой», — подчеркнул он.

Кроме того, правительство обещает, что в ближайшее время начнет работу программа портфельных гарантий — до 80% кредита будет покрываться государством.

Карантин выходного вводится с помощью изменений в постановление Кабмина №641.

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